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«Мерседес» не привезёт обновлённый двигатель в рамках ADUO в Сингапур — AutoRacer

«Мерседес» не привезёт обновлённый двигатель в рамках ADUO в Сингапур — AutoRacer
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«Мерседес» пытался ускорить внедрение мотора с обновлённым турбокомпрессором, чтобы избежать двойного штрафа для пилота команды Джорджа Расселла, однако в Сингапуре он не сможет использовать двигатель с обновлённым турбо. Об этом сообщает AutoRacer.

Как и «Феррари», «Ауди» и «Хонда», в Бриксуорте работали над обновлением этого макрокомпонента силовой установки — элемента, более дешёвого в разработке по сравнению, например, с двигателем внутреннего сгорания, но способного улучшить как мощность, так и управляемость машины.

Новая спецификация «Мерседеса», которая будет введена в ближайших гонках, должна улучшить и заполнить крутящий момент на низких оборотах, где первая спецификация компонента имела определённый провал.

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