«Питон пересёк дорогу прямо передо мной». Боттас рассказал о велозаезде до Сингапура

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас добрался до автодрома в Сингапуре на велосипеде и рассказал о своих приключениях на пути из Малайзии.

«Я видел несколько змей, что немного меня обеспокоило, но на самом деле они были довольно спокойными и просто занимались своими делами. Я видел кобру, питона, который прямо передо мной пересёк дорогу. Ещё мне попались несколько крупных ящериц, а одна из них оказалась прямо на дороге — я заметил её в последний момент, мне пришлось перепрыгнуть через неё на велосипеде. За мной ещё гналась собака. А на узкой тропе я застрял за стадом коров…» — приводит слова Боттаса издание SoyMotor в своём аккаунте в социальной сети Х.

Более того, журналисты Формулы-1 добавляют, что Валттери никто не предупредил, что в лесах есть тигры. Он узнал об этом в конце медиасессии.