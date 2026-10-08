Хэмилтон и Леклер «захватили» соцсети «Феррари», опубликовав много смешного контента

Эксперимент, в котором семикратный чемпион Формулы-1 41-летний британец Льюис Хэмилтон и его напарник по команде 28-летний монегаск Шарль Леклер выпускают контент в аккаунтах «Феррари» в социальных сетях, вышел из-под контроля.

Пилоты с энтузиазмом принялись за дело, успев опубликовать за три часа 10 постов, один прямой эфир и два твита. Кроме того, они поменяли аватарку на время своего «захвата» страницы «Скудерии» в социальной сети.

Фото: Scuderia Ferrari

«Вам нравятся мои волосы?» и «Люблю вас, ребята!!!!» — гласят подписи под этими фотографиями. Шарль оставил также комментарий от имени «Феррари» под фотографией Льюиса: «Ты выглядишь очень счастливым, Льюис Хэмилтон (это Шарль, твой напарник по команде)».

Фото: Скриншот из аккаунта «Феррари» / Scuderia Ferrari

«Произведение искусства», — подписана фотография с фильтром рисунка.

Фото: Scuderia Ferrari

Остальные подписи к фото и видео тоже весьма информативны: «Это искусство. Не забывайте подписываться на Шарля Леклера», «Я админ сейчас» (когда телефон попал в руки Льюиса), «Он очень счастлив», «Он тоже очень счастлив», «Тур» и «Посмотрите на новую фотографию профиля».