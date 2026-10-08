Эстебан Окон: если судить по результатам и тому, что показал в Ф-1, я должен быть здесь

Пилот «Хааса» Эстебан Окон заявил, что не намерен выступать в других автогоночных сериях и хочет остаться в Формуле-1, даже если не получит место боевого пилота на сезон-2027.

«Формула-1. Именно здесь должен быть, если судить по результатам и тому, что я показал в Формуле-1. Заслуживаю места в Ф-1. Конечно, есть и другие отличные гоночные серии. Но я хочу выступать в Формуле-1 следующие пять-семь лет. Именно здесь я хочу быть, поэтому продолжу делать всё возможное, чтобы сохранить это место. В ближайшем будущем меня интересует только это», — приводит слова Окона издание RacingNews365.

На вопрос, будет ли он гоняться, если не получит места в Формуле-1, Окон ответил: «Нет». Он также заявил, что останется в Формуле-1 в любом случае. Если не удастся подписать контракт боевого пилота на 2027 год, Эстебан готов взять на себя роль третьего пилота.