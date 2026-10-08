Оливер Берман и пилоты «Мерседеса» показали специальные шлемы к Гран-при Сингапура

Пилот «Хааса» Оливер Берман, а также пилоты «Мерседеса» — Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли и резервист Фредерик Вести — представили специальные дизайны шлемов для предстоящего Гран-при Сингапура.

Фото: Haas F1 Team

Фото: Haas F1 Team

«Мой специальный шлем для предстоящих ночных гонок — дань уважения счастливой монетке в шесть пенсов, которую мне дала прабабушка и которую я хранил при себе, поднимаясь по карьерной лестнице. Надеюсь, этот [шлем] принесёт нам удачу на этих выходных. Много блёсток и сияния, чтобы отражаться под огнями», — написал Берман в социальной сети.

Фото: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Пилотам «Мерседеса», в свою очередь, сделали шлемы, вдохновлённые орхидеей Ванда мисс Джоаким, — национальным цветком Сингапура — символом стойкости и мультикультурного наследия.