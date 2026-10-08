Фернандо Алонсо ответил на слухи об участии в «Дакаре»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо опроверг слухи о своём участии в ралли-марафоне «Дакар» в 2027 году перед стартом сезона Формулы-1.

«Я читал эти слухи. Но нет, думаю, физически это невозможно. Практически нереально совмещать такие требовательные программы, как чемпионат Формулы-1 и «Дакар», — приводит слова испанца издание RacingNews365.

Алонсо также исключил участие в GT3, в котором пробует силы пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Я никогда не пробовал себя в этой категории. Это требует очень серьёзной подготовки. Перед каждым из подобных вызовов, поскольку в прошлом они были либо успешными, либо не очень конкурентными, люди думают, что всё будет легко. Но для успеха требуется много подготовки, решимости и удачи. Поэтому, когда я приму следующий вызов, сам об этом объявлю — это не будет слухом. Я лично сообщу об этом. Это произойдёт тогда, когда пойму, что у меня достаточно подготовки и что риск действительно стоит того», — добавил Алонсо.

Ранее СМИ сообщили, что Алонсо может принять участие в «Дакаре» во второй раз в карьере — он уже выступал там в 2020 году. Алонсо подтвердил контракт с «Астон Мартин» на сезон-2027 и ранее намекал на «больше сюрпризов» в ближайшем будущем.