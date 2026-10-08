«Феррари» выпустила заявление после «взлома» соцсетей Хэмилтоном и Леклером

Пилоты «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер получили доступ к аккаунтам команды в социальных сетях в четверг в Сингапуре. В течение нескольких часов напарники публиковали фотографии и видео. Среди материалов были кадры из моторхоума «Скудерии», но также оба гонщика экспериментировали с фильтрами камеры, изменили изображение профиля команды на селфи, комментировали посты других пилотов и общались с болельщиками. В ответ «Феррари» выпустила шутливое заявление.

«Феррари» подтверждает, что за последние два часа два человека внутри организации получили несанкционированный доступ к нашим аккаунтам в социальных сетях. За это время было принято несколько весьма сомнительных редакционных решений, включая изменение фотографии профиля и публикацию контента, который не прошёл стандартную процедуру согласования.

Мы подтверждаем, что личности двух подозреваемых установлены, ситуация под контролем. Доступ к нашим аккаунтам полностью восстановлен. Благодарим болельщиков за понимание в ходе этого беспрецедентного инцидента», — написала пресс-служба команды.