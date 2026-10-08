Гюнтер Штайнер: Мекис вывел «Ред Булл» на новый уровень

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил успехи Лорана Мекиса на посту нового босса команды «Ред Булл», который заменил Кристиана Хорнера.

«Ему досталась команда, которая в тот момент была немного неуправляемой. И Лоран Мекис просто разобрался в ситуации – он всегда был дружелюбным, улыбчивым и вежливым. Он не устраивал истерик, когда Макс Ферстаппен начинал орать: «Это неприемлемо». Он просто продолжал работать. Из «Ред Булл» уходил кто-то из инженеров, и люди начинали говорить, что это конец, что у команды «Ред Булл» нет будущего, ну и так далее. И что в итоге? Мекис вывел команду на новый уровень. Мало кто замечал работу Мекиса. Все только и делали, что критиковали, говоря: «Кристиан Хорнер ушел…»

Лоран же пришёл в команду и просто стал делать свою работу. И в Малайзии они выиграли гонку очень уверенно, так что Лорану стоит отдать должное. Всё дело в опыте Лорана – ведь за карьеру он успел поработать в разных местах, – и в его умении сохранять спокойствие. Он никогда не реагирует слишком резко, он всегда ищет способ решить проблему и просто отсекает лишний шум, а это само по себе искусство. За годы он выработал свой подход: «Я делаю всё, что в моих силах. Меня не отвлекает внешний шум. Я просто выполняю свою работу. Получится – отлично. Нет – будем смотреть, что можно улучшить», – приводит слова Штайнера Motorsport.