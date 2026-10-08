Расселл высказался о штрафе на Гран-при Сингапура за замену двигателя

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл объяснил, почему ему придётся отбыть штраф за замену компонентов силовой установки на Гран-при Сингапура, и заявил, что команда оказалась в безвыходном положении из-за серии отказов.

«Ты получаешь лимит в четыре двигателя за сезон, то есть по шесть гонок на каждый, а до конца сезона осталось семь гонок. Так что я возьму ещё один штраф, так что да, сейчас ситуация довольно безжалостная. Я знал, что у меня будет штраф. План всегда был сделать это в Остине, и, очевидно, Сингапур — вторая по сложности трасса для обгонов в календаре. Так что ты бы никогда не выбрал сделать это здесь. Но у нас нет двигателей из-за всех этих различных отказов, так что не было двигателя, к которому я мог бы вернуться с более раннего этапа сезона. С неудачей я должен был принять это», — приводит слова Расселла BBC Sport.