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Стало известно, что сделал «Макларен» для устранения проблем с машиной Норриса

Стало известно, что сделал «Макларен» для устранения проблем с машиной Норриса
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о проблемах с топливной системой, которые преследовали его машину на Гран-при Азербайджана и Бахрейна. Как стало известно, «Макларен» принял решение внести ряд изменений во вспомогательные компоненты, связанные с силовой установкой, включая топливную систему перед первой практикой Гран-при Сингапура, чтобы попытаться решить проблему.

«Сначала нам нужно выехать на трассу и посмотреть, насколько лучше стало. Это были два разочаровывающих уик-энда в попытках понять, в чём была проблема и почему была постоянная нехватка скорости на прямых и производительности. И особенно в такой борьбе, в которой мы находились, в последних двух квалификациях это были две или три позиции. Так что это стоило мне довольно многого.

Это, очевидно, также трасса, где прямые не являются наивысшим приоритетом и не так вредны, как в последние несколько уикендов. Но тем не менее ты всегда хочешь идти по прямым так быстро, как должен бы, и всегда тяжело, когда ты лучше выходишь из поворотов, а в итоге едешь медленнее. В то же время есть вещи, которые я могу делать лучше. Но уверен, что команда проделала хорошую работу. Они вложили много труда, пытаясь разобраться, и я надеюсь, что в эти выходные будет лучше. Но, честно говоря, сначала мне нужно выехать на трассу и увидеть», — приводит слова Норриса Motorsport.

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