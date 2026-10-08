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Хэмилтон выступил в защиту стратегов «Феррари» после ошибки с выбором шин на ГП Бахрейна

Хэмилтон выступил в защиту стратегов «Феррари» после ошибки с выбором шин на ГП Бахрейна
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался в защиту стратегов команды на фоне ошибки с выбором шин на старт гонки Гран-при Бахрейна и отметил, что в «Макларене» допустили такую же ошибку.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Своё мнение высказывают стратеги, затем слово берут руководители – Фредерик Вассёр, а также Маттео Тоньиналли, который отвечает за операционную деятельность команды на трассе. Высказывается мой гоночный инженер Карло Санти, ну и, конечно, я тоже высказываю свою точку зрения. Мне казалось, что трасса мокрая, в то время как все остальные были уверены, что нужно ставить слики. Да, наверное, мне стоило довериться своей интуиции, но в конечном счёте мы действуем как команда – мы вместе побеждаем и вместе совершаем ошибки.

Например, в «Макларене» допустили точно такую же ошибку со стратегией, но никто не стал раздувать из этого скандал. У «Феррари» отличная машина, просто нам не хватает мощности – и мы понимаем, что с этим придётся мириться, и рассчитываем решить эту проблему в следующем году. При этом наша машина становится лучше, и я надеюсь, что в ближайших гонках мы рассчитываем сократить отставание от конкурентов», – приводит слова Хэмилтона Formula Passion.

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