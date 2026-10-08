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Министр спорта ЮАР раскрыл, когда страна сможет принять Гран-при Формулы-1

Министр спорта ЮАР раскрыл, когда страна сможет принять Гран-при Формулы-1
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Министр спорта, искусства и культуры Южной Африки Гэйтон Маккензи поздравил Руанду с правом проведения Гран-при Формулы-1 и заявил, что ЮАР также вернётся в календарь чемпионата раньше 2030 года.

«Мы рады за Руанду – и что страна примет у себя Гран-при Формулы-1 в 2030 году. Они дольше Южной Африки работали над текущим проектом организации гонки Ф-1 и вполне заслуженно получили это право. Тем не менее я хочу напомнить, что только одна страна [Старого Света] принимала у себя два Гран-при в течение одного года – Италия.

И при этом некоторые люди реагируют на последние новости [о будущей гонке в Руанде], будто на территории Африки расположена одна страна, а не 55. И что Африка может проводить всего одну гонку за год. Нет, это не так. Могу сказать, что Южная Африка будет принимать у себя Гран-при Формулы-1, и случится это даже раньше 2030 года», – приводит слова Маккензи Nextgen-Auto.

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