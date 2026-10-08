Лэнс Стролл объяснил причину радиосообщения с матом в гонке Гран-при Бахрейна

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл объяснил, что его эмоциональное радиосообщение с фразой «***** это дерьмо» во время гонки Гран-при Бахрейна было связано с управлением шинами, а не с технической неисправностью.

«Это было больше про шины. Мы пытались управлять резиной, но чем больше мы это делали, тем больше теряли температуру и выпадали из рабочего окна. На самом деле это была не гонка на управление, а гонка на полную скорость.

И когда мы начали атаковать, начали обгонять некоторые машины… думаю, это, вероятно, стоило нам очков в прошлой гонке — именно из-за чрезмерного управления, а не из-за того, что мы не заставляли шины работать. Думаю, дело в том, что шины оказались гораздо прочнее, чем мы думали», — приводит слова Стролла RacingNews365.