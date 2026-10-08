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Лэнс Стролл объяснил причину радиосообщения с матом в гонке Гран-при Бахрейна

Лэнс Стролл объяснил причину радиосообщения с матом в гонке Гран-при Бахрейна
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл объяснил, что его эмоциональное радиосообщение с фразой «***** это дерьмо» во время гонки Гран-при Бахрейна было связано с управлением шинами, а не с технической неисправностью.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Это было больше про шины. Мы пытались управлять резиной, но чем больше мы это делали, тем больше теряли температуру и выпадали из рабочего окна. На самом деле это была не гонка на управление, а гонка на полную скорость.

И когда мы начали атаковать, начали обгонять некоторые машины… думаю, это, вероятно, стоило нам очков в прошлой гонке — именно из-за чрезмерного управления, а не из-за того, что мы не заставляли шины работать. Думаю, дело в том, что шины оказались гораздо прочнее, чем мы думали», — приводит слова Стролла RacingNews365.

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