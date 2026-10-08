Хэмилтон: я всегда говорил, что нам нужен Гран-при в Африке

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о необходимости проведения Гран-при Формулы-1 в Африке.

«Я всегда говорил, что нам нужен Гран-при в Африке. Для меня это, честно говоря, самый важный континент и самый красивый континент. Мы присутствуем на всех остальных континентах, кроме этого, и на это нет никаких причин. Я продвигал эту идею в фоне, и Стефано был великолепен — он летал в Африку так много раз за последние пару лет, разговаривая с множеством разных людей. Так что я надеюсь, что скоро у него будут для меня новости», — приводит слова Хэмилтона Fiagirly в социальной сети X.

Ранее министр спорта ЮАР Гэйтон Маккензи заявил, что страна примет Гран-при Формулы-1 раньше 2030 года, а Руанда получила право на проведение гонки с 2030 года.