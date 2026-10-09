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Ландо Норрис сомневается в зрелищности спринта в Сингапуре

Ландо Норрис сомневается в зрелищности спринта в Сингапуре
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил сомнения относительно зрелищности первого в истории спринта на Гран-при Сингапура. По его мнению, городская трасса Марина-Бей с ограниченными возможностями для обгонов вряд ли сделает короткую гонку зрелищной.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:00 МСК
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«Я имею в виду, что с учётом типа этой трассы я не знаю, станет ли спринт-гонка лучшей из тех, которые вы когда-либо видели. Я так не думаю. Но с точки зрения только первой практики, квалификации и вызова быстро набрать темп на городской трассе на этих машинах – это большой, очень большой вызов. Поэтому именно этой части я жду с нетерпением», — приводит слова Норриса портал Motorsport.

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