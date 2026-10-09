«Формула-1 должна быть тяжёлой». Исак Хаджар высказался против охлаждающих жилетов

22-летний французский пилот «Ред Булл» Исак Хаджар заявил, что охлаждающие жилеты следует запретить в Формуле-1.

«Cчитаю, что это должно быть запрещено. Потому что Формула-1 должна быть тяжёлой», — приводит слова Хаджара нидерландская редакция издания GPblog.

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила для сингапурского уикенда предупреждение о жаре, из-за чего команды должны оснастить машины системой охлаждения. Пилоты могут сами выбирать, надевать соответствующий жилет или нет.

Гран-при Сингапура считается одной из самых физически тяжёлых гонок сезона. Температура воздуха на трассе может превышать 30˚C при влажности 70-90%, а за дистанцию гонки пилот может потерять до трёх-четырёх килограммов жидкости.