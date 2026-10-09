Алекс Албон — о Джордже Расселле: самый азартный человек на свете

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился историей о пилоте «Мерседеса» Джордже Расселле и картинге, которая произошла во время поездки гонщиков на отдых перед этапом в Малайзии.

«Джордж забронировал картинг. Обычно он бронирует большинство вещей, когда мы куда-то выбираемся. И вот мы приезжаем, а он уже позвонил в картинг-центр и попросил поставить новые шины и предоставить ему лучший карт. Я такой: «Чувак, серьёзно?»

Все пилоты были на месте, мы веселились, а у него в стороне стоял его персональный карт. Джордж — самый азартный человек на свете. Естественно, он отлично выступил и выиграл первый заезд. Мы сразу сказали: «Так, Джорджу больше нельзя ездить на этом карте». Однако он даже не собирался пересаживаться! Просто оставался в нём, и мы не могли занять его место. В итоге во втором заезде у него снова был тот же карт. Поэтому мы попытались выбить его с трассы — только так и можно было помешать ему победить», — рассказал Албон во время общения с фанатами на медиадне Гран-при Сингапура.