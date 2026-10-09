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Ферстаппен объяснил, в чём минус использования охлаждающего жилета во время заездов

Ферстаппен объяснил, в чём минус использования охлаждающего жилета во время заездов
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Четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался против использования охлаждающего жилета в Формуле-1.

«Мне это не нужно. Да, жарко, но это не сауна. С охлаждающим жилетом в машине появляются эти дурацкие кабели, которые ещё и ограничивают свободу движений. Мне он не нужен. Даже если бы он работал полтора часа и всё это время охлаждал меня, он всё равно был бы мне не нужен. К тому же он в любом случае не работает полтора часа. Не припомню ни одной гоночной серии, в которой он проработал бы столько времени», — приводит слова Макса нидерландская редакция издания GPblog.

Мнение напарника Макса:
«Формула-1 должна быть тяжёлой». Исак Хаджар высказался против охлаждающих жилетов