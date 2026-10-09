Фернандо Алонсо представил шлем в стиле самурая на Гран-при Сингапура

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», выступит на Гран-при Сингапура в специальном шлеме, вдохновлённом самураями. Фотографиями поделилась пресс-служба коллектива в социальной сети.

Фото: Aston Martin Aramco Formula One Team

Фото: Aston Martin Aramco Formula One Team

Фото: Aston Martin Aramco Formula One Team

«Привнося дух самураев в Сингапур», — подписала команда «Астон Мартин» изображения шлема, в котором испанец выступит на 17-м этапе сезона-2026.

Это третья смена шлема Алонсо чуть более чем за месяц. Сначала он использовал шлем в память об Адриане Кампосе на Гран-при Италии, затем в Мадриде — чёрный шлем от одного из спонсоров. После возвращения к обычному дизайну в Баку и на прошлой неделе в Сепанге Алонсо представил ещё один специальный шлем в Сингапуре.