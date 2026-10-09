Андреа Кими Антонелли рассказал, почему отказался от использования охлаждающих жилетов

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подтвердил, что плохой опыт прошлого года отбил у него желание использовать охлаждающий жилет на Гран-при Сингапура, где в четвёртый раз в сезоне объявлена тепловая угроза.

«Не переживаю по этому поводу, потому что в прошлом году, когда я ещё беспокоился из-за жары, у меня было два очень неприятных случая. В первый раз жилет проработал не так долго, как мы рассчитывали, а во второй — вышла из строя насосная система. На протяжении всей сессии система прокачивала воду температурой 50°C, поэтому после её окончания у меня случился тепловой удар. Ощущения были не из приятных. С тех пор я решил для себя: буду усердно тренироваться, чтобы не пользоваться жилетом во время гоночных уикендов.

Если мы доведём эту технологию до такого уровня, что будем уверены в её надёжности и в том, что она проработает столько, сколько нам нужно, это будет здорово, ведь жилет действительно помогает сохранять прохладу. Но сейчас слишком много неопределённости, мы не можем быть уверены в результате. Представьте: в воскресенье вы надеваете жилет, а через 30 минут он перестаёт работать. Более того, горячая вода делает ситуацию ещё хуже. Поэтому мне важно быть уверенным, что всё будет работать как надо и технология будет достаточно хорошо доработана. Когда появится такая уверенность, возможно, я снова начну пользоваться жилетом. Но пока просто буду тренироваться, чтобы быть готовым к любым условиям», — приводит слова Антонелли издание RacingNews365.