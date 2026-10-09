«Ауди» поддержала возвращение V8 в Ф-1 с 2030 года после Гран-при Бахрейна в Малайзии

Команда «Ауди», ранее выступавшая против отхода от электрификации, теперь поддержала идею возвращения двигателей V8 в Формулу-1 с 2030 года. Об этом сообщает журналист Ральф Бах.

«Насколько я знаю, теперь они [ФИА] действительно уверены, что доведут этот проект до конца. По моей информации, им также удалось привлечь последнего производителя. Это была «Ауди», которая всегда настаивала на электричестве.

Но теперь там сказали: «Ладно, если речь идёт о двигателе с двумя турбинами, то с технической точки зрения мы как-нибудь сможем это продать». Кроме того, у нас есть добавка в виде биотоплива — её тоже можно рекламировать как экологически чистое решение и так далее.

Разумеется, всё это лишь предлог. И это убийственная оценка так называемых лучших автомобильных технологий в мире: они не способны скорректировать эти решения так, чтобы не выставлять себя на посмешище. Тут уж нужно говорить прямо. Думаю, вся эта ерунда в Малайзии едва не стала последней каплей, теперь им пришлось отступить», — заявил Бах.

Текущий регламент изменится в 2027 году: силовые установки перейдут на соотношение 60:40 в пользу двигателя внутреннего сгорания. Но к 2030 году они могут быть полностью пересмотрены в пользу V8.