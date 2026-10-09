Макс Ферстаппен видит в Исаке Хаджарe своего преемника в «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», высказался о своём напарнике Исаке Хаджарe.

«Думаю, он всё ещё очень молод, и он уже довольно давно входит в программу «Ред Булл». Ещё до того, как он начал выступать в Формуле-1, он приезжал на некоторые гонки, слушал переговоры и следил за происходящим. Поэтому я постепенно начинаю чувствовать себя немного старым, ведь мой напарник значительно младше меня. Но это естественный процесс, и, думаю, именно к этому должна стремиться команда. Я ведь не буду выступать в гонках вечно, и в какой-то момент в команду должны приходить новые таланты, которые смогут со временем занять моё место.

Мне кажется, «Ред Булл» всегда работал именно так: команда старается находить молодых пилотов, и, думаю, так будет продолжаться ещё долго. Что касается нашего взаимодействия, он отличный напарник. Мы, по сути, только начинаем работать вместе, но пока всё складывается очень хорошо», — сказал Ферстаппен во время пресс-подхода перед Гран-при Сингапура.

На уточнение, сможет ли Исак однажды занять место Макса, нидерландец ответил: «Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Как я уже сказал, не буду выступать здесь вечно. В какой-то момент он сможет продолжить карьеру на несколько лет дольше меня. Надеюсь, он останется в команде ещё на какое-то время».