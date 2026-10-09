Зак Браун намекнул, что Джанпьеро Ламбьязе может перейти в «Макларен» уже в 2027 году

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о сроках перехода гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе из «Ред Булл».

«Я оптимистично настроен и верю, что в следующем году мы увидим его в «папайе», — сказал Браун в эфире Sky Sports.

«Макларен» объявил о переходе Ламбьязе в апреле. Он займёт должность главного гоночного директора и по официальным данным присоединится к команде «не позднее 2028 года».

Ламбьязе — многолетний гоночный инженер Ферстаппена в «Ред Булл». Ожидается, что его место займёт инженер по производительности Том Харт, который согласился остаться в команде и отказался от соглашения с «Уильямсом».