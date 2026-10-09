ФИА подтвердила штраф Расселла на стартовой решётке в Сингапуре

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл получит штраф на стартовой решётке Гран-при Сингапура. Об этом сообщила Международная автомобильная федерация (ФИА).

Британец использует несколько новых элементов силовой установки на трассе «Марина Бей», превысив максимально разрешённое регламентом количество компонентов. Расселл стартует с конца решётки в воскресной гонке, а не в спринте, так как он заменил шесть компонентов силовой установки.

Расселл получит пятый двигатель внутреннего сгорания (ICE) в сезоне, пятый турбокомпрессор (TC), а также обновлённые выхлопную систему, MGU-K, накопитель энергии и блок управления. Соответствующий документ опубликовал технический делегат ФИА Йо Бауэр.