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ФИА подтвердила штраф Расселла на стартовой решётке в Сингапуре

ФИА подтвердила штраф Расселла на стартовой решётке в Сингапуре
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл получит штраф на стартовой решётке Гран-при Сингапура. Об этом сообщила Международная автомобильная федерация (ФИА).

Британец использует несколько новых элементов силовой установки на трассе «Марина Бей», превысив максимально разрешённое регламентом количество компонентов. Расселл стартует с конца решётки в воскресной гонке, а не в спринте, так как он заменил шесть компонентов силовой установки.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось

Расселл получит пятый двигатель внутреннего сгорания (ICE) в сезоне, пятый турбокомпрессор (TC), а также обновлённые выхлопную систему, MGU-K, накопитель энергии и блок управления. Соответствующий документ опубликовал технический делегат ФИА Йо Бауэр.

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