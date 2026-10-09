Хюлькенберг: предпочёл бы, чтобы Боттас сосредоточился на гонке, а не на своём велотуре

Немецкий пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг высказался о велопоездке 37-летнего финна Валттери Боттаса, выступающего за «Кадиллак», из Малайзии в Сингапур.

«Я бы предпочёл, чтобы он в воскресенье не вылетел с трассы и сосредоточился чуть больше на гонке, а не на своём велотуре. Потому что он действительно испортил мне гонку», — приводит слова Хюлькенберга издание Autoracing1.

Разворот Боттаса на трассе в Сепанге вызвал машину безопасности, что разрушило ставку Хюлькенберга на слики.

Валттери отверг предположения, что поездка может сказаться на его физической форме на Гран-при Сингапура, который проходит в эти дни, с 9 по 11 октября.