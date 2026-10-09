«Безмозглые. Лучше включите «Телепузиков». Вольф — о поддержке Антонелли в ущерб Расселлу

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф резко отреагировал на предположения, что Андреа Кими Антонелли получает поддержку команды в ущерб Джорджу Расселлу.

«Они безмозглые. Кто бы так ни думал, это полная чушь. В прошлом мы уже сталкивались с подобным со стороны болельщиков Льюиса Хэмилтона. Я действительно не понимаю, что у них в голове. Они серьёзно думают, что у меня есть кнопка «повредить двигатель Джорджу» или что мы намеренно ставим одного гонщика в худшее положение по сравнению с другим, когда боремся за Кубок конструкторов? Мы всегда придерживались принципа, согласно которому все гонщики получают одинаковое оборудование.

Похоже, именно к этому сейчас пришли социальные сети. Люди прячутся за экранами и начинают нападать на других. Поляризация достигла невероятных масштабов. Иногда я читаю, что пишут люди, и, честно говоря, нахожу это уморительным. Когда они оскорбляют команду или меня лично, это действительно развлекает меня. Я уже слышал, что я сам дьявол.

У меня совершенно нет понимания и уважения к людям, которые выдвигают подобные обвинения. Вместо того чтобы смотреть Формулу-1, им лучше включить «Телепузиков» или «Микки Мауса», — приводит слова Вольфа нидерландская редакция издания RacingNews365.