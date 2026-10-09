The Race: ФИА сократит допустимое время переключения крыльев «Макарена» в 2027 году

Международная автомобильная федерация (ФИА) ужесточит технические требования к поворотным задним антикрыльям машин Формулы-1 на сезон-2027. Регулятор намерен ограничить дальнейшее усложнение конструкций, которые команды используют для снижения сопротивления воздуха на прямых, сообщает The Race.

В сезоне-2026 такие решения появились у «Феррари» и «Ред Булл», а позднее аналогичное антикрыло представил «Макларен». Конструкции получили прозвище крылья «Макарена»: их верхний элемент поворачивается при переходе между режимами движения по прямой и прохождения поворотов.

До сих пор правила требовали, чтобы переключение между режимами занимало не более 400 миллисекунд. С 2027 года этот предел сократят на 25% — до 300 миллисекунд. По данным источников The Race, нынешние конструкции «Феррари», «Ред Булл» и «Макларена» должны соответствовать новому ограничению без масштабных изменений, хотя командам может потребоваться дополнительная работа для соблюдения требований.

Сложности могут возникнуть у «Феррари»: там антикрыло поворачивается на 270˚, тогда как конструкции «Ред Булл» и «Макларена» — примерно на 150-160˚. Несмотря на это, источники издания считают, что итальянская команда также сможет уложиться в новый лимит.