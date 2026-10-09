Антонелли отказался от нового переднего антикрыла «Мерседеса» после свободной практики

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли решил вернуться к предыдущей версии переднего антикрыла после первой тренировки Гран-при Сингапура. Об этом сообщает издание FormulaPassion, а также в эфире Sky Sports об этом заявил журналист Тед Кравиц.

По информации источников, Антонелли остался не убеждён в эффективности обновлённого элемента по итогам первой сессии на трассе «Марина Бей». Ранее команда планировала использовать на машине итальянца новый аэродинамический пакет, тогда как его напарник Джордж Расселл выступает на старой спецификации W17.

В первой тренировке в Сингапуре Расселл показал лучшее время, а Антонелли стал седьмым.