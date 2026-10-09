Перес разбил машину в спринт-квалификации. Сессия приостановлена красными флагами

Во время первого сегмента спринт-квалификации (SQ1) Гран-при Сингапура вывешен красный флаг за шесть минут до конца сессии. Серхио Перес из «Кадиллака» врезался в стену в четвёртом повороте, вызвав сначала жёлтый флаг в первом секторе.

Перес смог задним ходом выбраться из барьера, но разбросал обломки переднего крыла по трассе. Значительная часть крыла осталась под его машиной, когда он заезжал на пит-лейн. «Кадиллаку» может грозит штраф.

Фото: x.com/f1

Сессия продолжится в 15:46 мск. Следует отметить, что восемь пилотов ещё не установили время круга, а только пятеро показали репрезентативное время.