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Перес разбил машину в спринт-квалификации. Сессия приостановлена красными флагами

Перес разбил машину в спринт-квалификации. Сессия приостановлена красными флагами
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Во время первого сегмента спринт-квалификации (SQ1) Гран-при Сингапура вывешен красный флаг за шесть минут до конца сессии. Серхио Перес из «Кадиллака» врезался в стену в четвёртом повороте, вызвав сначала жёлтый флаг в первом секторе.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

Перес смог задним ходом выбраться из барьера, но разбросал обломки переднего крыла по трассе. Значительная часть крыла осталась под его машиной, когда он заезжал на пит-лейн. «Кадиллаку» может грозит штраф.

Фото: x.com/f1

Сессия продолжится в 15:46 мск. Следует отметить, что восемь пилотов ещё не установили время круга, а только пятеро показали репрезентативное время.

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