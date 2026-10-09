Ферстаппену угрожает штраф за нарушение на квалификации к спринту в Сингапуре

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен может получить наказание по итогам спринтерской квалификации Гран-при Сингапура. Стюарды рассмотрят эпизод с обгоном под жёлтыми флагами.

Инцидент произошёл в первом сегменте квалификации SQ1 после аварии пилота «Кадиллака» Серхио Переса. Мексиканец повредил переднюю часть машины о барьер в четвёртом повороте, после чего на трассе появились обломки. Сначала маршалы вывесили жёлтые флаги, а затем — двойные жёлтые, когда Перес смог развернуться и вернуться на трассу.

Во время действия сигналов Ферстаппен обогнал пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона. «Макс обогнал меня под жёлтым флагом», — сообщил британец по командному радио. Ферстаппен объяснил по радио, что совершил манёвр из соображений предосторожности с учётом ситуации на трассе.

Стюарды выслушают объяснения нидерландца. При этом Ферстаппен завершил первый сегмент с лучшим результатом — 1:33.477, опередив Шарля Леклера на 0.018 секунды.