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Формула-1, Гран-при Сингапура — 2026. Результаты спринт-квалификации 9 октября 2026

Ферстаппен завоевал поул в спринт-квалификации в Сингапуре. Расселл — 2-й, Антонелли — 7-й
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул в спринт-квалификации Гран-при Сингапура на городской трассе «Марина Бей», показав лучшее время — 1:31.156.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

Джордж Расселл из «Мерседеса» стал вторым, отстав от Ферстаппена на 0.120 секунды. Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал третье время — 1:31.399.

Ферстаппен находится под расследованием за нарушение в первой части квалификации — обгон Льюиса Хэмилтона из «Феррари» в условиях жёлтых фла