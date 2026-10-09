Ферстаппен завоевал поул в спринт-квалификации в Сингапуре. Расселл — 2-й, Антонелли — 7-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул в спринт-квалификации Гран-при Сингапура на городской трассе «Марина Бей», показав лучшее время — 1:31.156.

Джордж Расселл из «Мерседеса» стал вторым, отстав от Ферстаппена на 0.120 секунды. Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал третье время — 1:31.399.

Ферстаппен находится под расследованием за нарушение в первой части квалификации — обгон Льюиса Хэмилтона из «Феррари» в условиях жёлтых фла