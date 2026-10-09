«Мы стали намного сильнее». Макс Ферстаппен – о поуле в спринт-квалификации ГП Сингапура

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», прокомментировал завоевание поула в спринт-квалификации Гран-при Сингапура на городской трассе «Марина Бей».

«Здесь, в Сингапуре, борьба всегда плотная. К тому же, на круге ты выкладываешься на пределе своих возможностей, местами проезжая вплотную к стенам.

Как только мы поставили софты, машина словно ожила, но я всё равно не ожидал такого результата. Конечно, я очень рад оказаться первым.

Думаю, в последних гонках мы стали намного сильнее, но эта трасса всё ещё обнажает некоторые слабые стороны нашего болида, однако мы стараемся справляться с ними настолько эффективно, насколько это возможно», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.