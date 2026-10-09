ФИА признала ошибку во время первого сегмента квалификации Гран-при Сингапура

Международная автомобильная федерация (ФИА) выступила с официальным заявлением по поводу инцидента в первом сегменте спринт-квалификации на Гран-при Сингапура.

«Во время первого периода спринт-квалификации в Race Control произошла человеческая ошибка, не связанная с проблемой хронометража, также возникшей в SQ1. Эта ошибка привела к тому, что режим обгона (Overtake Mode) не был доступен после периода красных флагов во время SQ1. Когда стало очевидно, что режим обгона не активен после рестарта, его включили на 27 секунд, а затем снова отключили. ФИА признаёт, что эта досадная человеческая ошибка повлияла на результаты некоторых машин в зависимости от времени их круга и их позиции на трассе. Второй и третий сегменты спринт-квалификации затронуты не были», — говорится в официальном заявлении ФИА.