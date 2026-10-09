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ФИА признала ошибку во время первого сегмента квалификации Гран-при Сингапура

ФИА признала ошибку во время первого сегмента квалификации Гран-при Сингапура
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Международная автомобильная федерация (ФИА) выступила с официальным заявлением по поводу инцидента в первом сегменте спринт-квалификации на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

«Во время первого периода спринт-квалификации в Race Control произошла человеческая ошибка, не связанная с проблемой хронометража, также возникшей в SQ1. Эта ошибка привела к тому, что режим обгона (Overtake Mode) не был доступен после периода красных флагов во время SQ1. Когда стало очевидно, что режим обгона не активен после рестарта, его включили на 27 секунд, а затем снова отключили. ФИА признаёт, что эта досадная человеческая ошибка повлияла на результаты некоторых машин в зависимости от времени их круга и их позиции на трассе. Второй и третий сегменты спринт-квалификации затронуты не были», — говорится в официальном заявлении ФИА.

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