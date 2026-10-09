15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт раскрыл, какой штраф может грозить Ферстаппену за инцидент в спринт-квалификации

Эксперт раскрыл, какой штраф может грозить Ферстаппену за инцидент в спринт-квалификации
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок рассказал, какой штраф может грозить Максу Ферстаппену за инцидент в квалификации спринта Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

Инцидент произошёл в первом сегменте квалификации SQ1 после аварии пилота «Кадиллака» Серхио Переса. Сначала маршалы вывесили жёлтые флаги, а затем — двойные жёлтые, когда Перес смог развернуться и вернуться на трассу. Во время действия сигналов Ферстаппен обогнал пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Я бегло просмотрел регламент ФИА по штрафным санкциям. Стоит учитывать, что это лишь общие рекомендации, и стюарды не обязаны следовать им буквально: у них есть свои методы оценки ситуации, доступ к разным ракурсам камер, а также возможность выслушать объяснения самих пилотов.

Тем не менее в правилах чётко прописано, что за обгон под жёлтыми флагами в квалификации полагается штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решётке.

Посмотрим, как будет оправдываться Макс и удастся ли ему избежать наказания», — приводит слова Чандхока Sky Sports.

Материалы по теме