Эксперт раскрыл, какой штраф может грозить Ферстаппену за инцидент в спринт-квалификации

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок рассказал, какой штраф может грозить Максу Ферстаппену за инцидент в квалификации спринта Гран-при Сингапура.

Инцидент произошёл в первом сегменте квалификации SQ1 после аварии пилота «Кадиллака» Серхио Переса. Сначала маршалы вывесили жёлтые флаги, а затем — двойные жёлтые, когда Перес смог развернуться и вернуться на трассу. Во время действия сигналов Ферстаппен обогнал пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Я бегло просмотрел регламент ФИА по штрафным санкциям. Стоит учитывать, что это лишь общие рекомендации, и стюарды не обязаны следовать им буквально: у них есть свои методы оценки ситуации, доступ к разным ракурсам камер, а также возможность выслушать объяснения самих пилотов.

Тем не менее в правилах чётко прописано, что за обгон под жёлтыми флагами в квалификации полагается штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решётке.

Посмотрим, как будет оправдываться Макс и удастся ли ему избежать наказания», — приводит слова Чандхока Sky Sports.