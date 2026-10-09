Вассёр оценил выступление «Феррари» в спринт-квалификации Гран-при Сингапура
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги спринт-квалификации Гран-при Сингапура и поделился мнением о выступлении команды.
Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243
«Всё прошло неплохо, борьба в квалификации была очень плотной. На шинах «медиум» болид «Феррари» смотрелся лучше, чем на «софте», но это нормально. Будем считать, что это была подготовка к завтрашнему спринту. В целом всё прошло хорошо. Теперь посмотрим, получит ли штраф Макс Ферстаппен. Всё-таки он совершил обгон [Льюиса Хэмилтона] под жёлтыми флагами, обычно это наказывается потерей пяти позиций, но посмотрим», – приводит слова Вассёра Formula Passion.
Напомним, пилот Шарль Леклер занял третье место, а Льюис Хэмилтон — шестое.
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