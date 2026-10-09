Вассёр оценил выступление «Феррари» в спринт-квалификации Гран-при Сингапура

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги спринт-квалификации Гран-при Сингапура и поделился мнением о выступлении команды.

«Всё прошло неплохо, борьба в квалификации была очень плотной. На шинах «медиум» болид «Феррари» смотрелся лучше, чем на «софте», но это нормально. Будем считать, что это была подготовка к завтрашнему спринту. В целом всё прошло хорошо. Теперь посмотрим, получит ли штраф Макс Ферстаппен. Всё-таки он совершил обгон [Льюиса Хэмилтона] под жёлтыми флагами, обычно это наказывается потерей пяти позиций, но посмотрим», – приводит слова Вассёра Formula Passion.

Напомним, пилот Шарль Леклер занял третье место, а Льюис Хэмилтон — шестое.