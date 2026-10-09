Карлос Сайнс обрушился с критикой на ФИА за ошибку в спринт-квалификации ГП Сингапура

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс раскритиковал работу ФИА за ошибку, допущенную федерацией в первом сегменте спринт-квалификации Гран-при Сингапура.

«Половина машин проехала круг с двигателями, работавшими на полсекунды быстрее, чем у остальных. Снова возникли проблемы с программным обеспечением.

По какой-то причине ФИА, как и в Малайзии, не стала заботиться о спортивном равенстве и спокойно допустила ситуацию, при которой в квалификации половина машин имела более высокую мощность, чем другая половина.

Немного непонятно, почему в этом виде спорта постоянно принимаются разные решения в зависимости от того, кто выбыл в первом сегменте квалификации или кто сошёл на первом круге гонки», — приводит слова Сайнса журналист Даниэль Валенте на своей странице в соцсети X.