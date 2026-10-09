Мекис оценил инцидент Ферстаппена с Хэмилтоном, за который Максу грозит штраф в Сингапуре

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался об инциденте в квалификации спринта Гран-при Сингапура, за которой четырёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену может грозить штраф.

«Честно говоря, я ещё не смотрел повтор. Но в прямом эфире было видно, что Льюис [Хэмилтон] находился на круге охлаждения и ехал со скоростью около 50 километров в час.

Думаю, Максу было практически невозможно оставаться позади него, когда он увидел жёлтый флаг и приблизился к Льюису, который двигался так медленно. Макс значительно замедлился. Полагаю, он потерял более секунды, а это очень много для одного жёлтого флага.

Реалистично оценивая ситуацию, не думаю, что он мог среагировать достаточно быстро, чтобы не обогнать Льюиса, не поставив при этом под угрозу безопасность. Надеюсь, стюарды увидят это так же», — приводит слова Мекиса GPblog.

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