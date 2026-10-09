Норрис высказался о пятом месте в спринт-квалификации Гран-при Сингапура

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал пятое место в спринт-квалификации Гран-при Сингапура и заявил, что не смог проехать идеальный круг.

«Сегодня пятое место, но это не мой лучший круг. В целом машина чувствуется хорошо, и как команда мы рады, что всё работает именно так, как должно. Однако поле невероятно плотное, и нужно было проехать идеальный круг, чего мне, к сожалению, не удалось сделать. Мы проанализируем данные сегодня вечером, посмотрим, что можно сделать с пятым местом на решётке завтра, а затем постараемся улучшиться в завтрашней квалификации к Гран-при», — приводит слова Норриса Sky Sports.