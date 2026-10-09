15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис высказался о пятом месте в спринт-квалификации Гран-при Сингапура

Норрис высказался о пятом месте в спринт-квалификации Гран-при Сингапура
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал пятое место в спринт-квалификации Гран-при Сингапура и заявил, что не смог проехать идеальный круг.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

«Сегодня пятое место, но это не мой лучший круг. В целом машина чувствуется хорошо, и как команда мы рады, что всё работает именно так, как должно. Однако поле невероятно плотное, и нужно было проехать идеальный круг, чего мне, к сожалению, не удалось сделать. Мы проанализируем данные сегодня вечером, посмотрим, что можно сделать с пятым местом на решётке завтра, а затем постараемся улучшиться в завтрашней квалификации к Гран-при», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Материалы по теме
Ландо Норрис сомневается в зрелищности спринта в Сингапуре
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android