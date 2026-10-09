«Машина вела себя очень нервно». Хэмилтон высказался о 6-м месте в спринт-квалификации

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал шестое место в квалификации спринта Гран-при Сингапура.

– Первый сектор выглядел просто молниеносно. Со стороны круг смотрелся отлично. Понимаю, что итоговое время тебя не устроило, поэтому расскажи, в какой момент всё пошло не так?

– Да, возникли сложности. В первом и втором сегментах всё шло хорошо, а потом… Я даже не знаю, что случилось. Мы выбрали немного другой план на заезды, отличный от остальных. Это было моё решение, и, думаю, мы ошиблись. В конечном счёте на том круге машина очень страдала от избыточной поворачиваемости. Не знаю, то ли задние шины не прогрелись, то ли перегрелись. Трудно сказать, но машина вела себя очень нервно, и в целом круг получился неудачным.

– Но на «медиуме» ты выглядел очень уверенно, разве нет? По крайней мере, со стороны казалось именно так.

– Да, на «медиуме» всё было хорошо. Но на «софте» ощущения совсем другие. Сцепления было много, но только спереди, а сзади — никакого, возможно, дело в балансе. В итоге… Очевидно, что в первых двух сегментах у меня был темп, а потом я внезапно перестал ехать. По какой-то причине на последнем круге мне не хватало сцепления сзади, так что имеем то, что имеем, — сказал Хэмилтон в микст-зоне.