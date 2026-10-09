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Макс Ферстаппен избежал штрафа и сохранил поул в спринт-квалификации Гран-при Сингапура

Макс Ферстаппен избежал штрафа и сохранил поул в спринт-квалификации Гран-при Сингапура
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», избежал наказания за инцидент в спринт-квалификации Гран-при Сингапура на городской трассе «Марина Бей», тем самым сохранив завоёванный поул.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

Инцидент произошёл в первом сегменте квалификации SQ1 после аварии пилота «Кадиллака» Серхио Переса. Сначала маршалы вывесили жёлтые флаги, а затем — двойные жёлтые, когда Перес смог развернуться и вернуться на трассу. Во время действия сигналов Ферстаппен обогнал пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Макс объяснил по радио, что совершил манёвр из соображений предосторожности с учётом ситуации на трассе.

После спринт-квалификации и Ферстаппен, и Хэмилтон были вызваны к стюардам.

ФИА не стала накладывать на Ферстаппена какие-либо штрафные санкции, сочтя действия гонщика правомерными. Федерация посчитала, что действия Макса были направлены на сохранение безопасности на трассе.

«Стюарды были удовлетворены тем, что водитель болида №3 должным образом отреагировал на жёлтый флаг, сбросив газ и скорость. Скорость болида №3 в момент обгона была примерно на 70 км/ч меньше скорости болида №3 на другом круге в той же сессии. Водитель автомобиля №3 объяснил, что в случае избегания обгона он мог стать источником опасной ситуации», — в частности, говор