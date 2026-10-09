«Машина ведёт себя очень непредсказуемо». Антонелли — о спринт-квалификации ГП Сингапура

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли прокомментировал седьмое место в спринт-квалификации Гран-при Сингапура и заявил, что машина ведёт себя непредсказуемо.

«Честно говоря, я одновременно удивлён и не удивлён результатом. Уже в первой тренировке у меня возникли серьёзные проблемы, поэтому нам ещё многое нужно сделать, чтобы разобраться в особенностях этих обновлений. Пилотировать машину очень сложно из-за того, что она ведёт себя очень непредсказуемо. В таких условиях очень сложно собрать вместе круг.

Жаль, ведь у меня были большие надежды, но сессия получилась очень сложной. Если завтра мы ничего не придумаем, то нас ждёт сложный уикенд. Я пока не вижу, за счёт чего можно отыграть семь десятых. Возможно, ночью вместе с Боно мы что-нибудь придумаем с настройками. Я же со своей стороны тоже постараюсь прибавить. Посмотрим, какой результат завтра будет», — приводит слова Антонелли Sky Sports.