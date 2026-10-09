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Расселл высказался о том, почему проиграл Ферстаппену в спринт-квалификации ГП Сингапура

Расселл высказался о том, почему проиграл Ферстаппену в спринт-квалификации ГП Сингапура
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свой результат в квалификации спринта Гран-при Сингапура, который проходит на городской трассе «Марина Бей». Расселл стал вторым, уступив лишь четырёхкратному чемпиону мира их «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

«Честно говоря, мы были конкурентоспособны на протяжении всего дня. Уже с первых кругов в первой практике мы показывали лучшее время. Мы знали, что Макс быстр, и в третьем сегменте он выбрал немного другую стратегию, решив проехать всего один круг. Кто знает, какой вариант был лучше, но я вполне рад второму месту», — сказал Расселл в микст-зоне.

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