Расселл высказался о том, почему проиграл Ферстаппену в спринт-квалификации ГП Сингапура

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свой результат в квалификации спринта Гран-при Сингапура, который проходит на городской трассе «Марина Бей». Расселл стал вторым, уступив лишь четырёхкратному чемпиону мира их «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Честно говоря, мы были конкурентоспособны на протяжении всего дня. Уже с первых кругов в первой практике мы показывали лучшее время. Мы знали, что Макс быстр, и в третьем сегменте он выбрал немного другую стратегию, решив проехать всего один круг. Кто знает, какой вариант был лучше, но я вполне рад второму месту», — сказал Расселл в микст-зоне.