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«Астон Мартин» может опротестовать результаты спринт-квалификации Гран-при Сингапура

«Астон Мартин» может опротестовать результаты спринт-квалификации Гран-при Сингапура
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Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» рассматривает возможность подачи протеста на результаты спринт-квалификации Гран-при Сингапура из-за ошибки ФИА с режимом обгона (Overtake Mode). Об этом сообщает испанская редакция Motorsport.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

Инцидент произошёл в первом сегменте спринт-квалификации: после рестарта после красных флагов режим обгона не был активирован из-за человеческой ошибки в гоночной дирекции. ФИА признала, что ошибка повлияла на результаты некоторых гонщиков в зависимости от времени их круга и позиции на трассе. Во втором и третьем сегментах проблема не повторилась.

По неофициальным данным, «Астон Мартин» сохраняет для себя возможность подать протест, однако рассчитывает, что ФИА сама исправит ситуацию, неким образом изменив стартовую решётку на спринт — так, чтобы она отражала положение пилотов на момент, когда все были в равных условиях. Вместе с тем команда сама не уверена, что подобное можно реализовать без создания нового скандала.

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