«Астон Мартин» может опротестовать результаты спринт-квалификации Гран-при Сингапура

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» рассматривает возможность подачи протеста на результаты спринт-квалификации Гран-при Сингапура из-за ошибки ФИА с режимом обгона (Overtake Mode). Об этом сообщает испанская редакция Motorsport.

Инцидент произошёл в первом сегменте спринт-квалификации: после рестарта после красных флагов режим обгона не был активирован из-за человеческой ошибки в гоночной дирекции. ФИА признала, что ошибка повлияла на результаты некоторых гонщиков в зависимости от времени их круга и позиции на трассе. Во втором и третьем сегментах проблема не повторилась.

По неофициальным данным, «Астон Мартин» сохраняет для себя возможность подать протест, однако рассчитывает, что ФИА сама исправит ситуацию, неким образом изменив стартовую решётку на спринт — так, чтобы она отражала положение пилотов на момент, когда все были в равных условиях. Вместе с тем команда сама не уверена, что подобное можно реализовать без создания нового скандала.