«Уильямс» предлагал допустить во второй сегмент спринт-квалификации все 22 машины

Команда «Уильямс» предлагала допустить во второй сегмент спринт-квалификации Гран-при Сингапура все 22 машины из-за ошибки ФИА с режимом обгона в первом сегменте. Об этом сообщает испанская редакция Motorsport.

Идея обсуждалась после того, как ФИА признала человеческую ошибку со стороны гоночной дирекции, из-за которой часть пилотов не смогла воспользоваться режимом обгона на быстрых кругах. Во втором и третьем сегментах проблема не повторилась.

Напомним, после первого сегмента выбыли Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Алекс Албон («Уильямс»), Серхио Перес («Кадиллак»), Валттери Боттас («Кадиллак»), Карлос Сайнс-мл. («Уильямс»).