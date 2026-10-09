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Хаджар прокомментировал девятое место в спринт-квалификации Гран-при Сингапура

Хаджар прокомментировал девятое место в спринт-квалификации Гран-при Сингапура
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал выступление в спринт-квалификации на Гран-при Сингапура, где он занял девятое место.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

«Мы хорошо начали день с первой практики, я сразу почувствовал себя комфортно на жёстких шинах, и это была позитивная сессия для нас. К сожалению, спринт-квалификация сложилась для меня не так хорошо. Я не смог проехать хороший круг и столкнулся с проблемой в последнем отрезке.

Мягкие шины ощущались как большой шаг по сравнению со средними, мне было хорошо на них, но затем машина стала сложной в управлении. Мы постараемся немного подправить машину к завтрашнему дню и сделать шаг вперёд», — приводит слова Хаджара пресс-служба «Ред Булл».

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