Хаджар прокомментировал девятое место в спринт-квалификации Гран-при Сингапура

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал выступление в спринт-квалификации на Гран-при Сингапура, где он занял девятое место.

«Мы хорошо начали день с первой практики, я сразу почувствовал себя комфортно на жёстких шинах, и это была позитивная сессия для нас. К сожалению, спринт-квалификация сложилась для меня не так хорошо. Я не смог проехать хороший круг и столкнулся с проблемой в последнем отрезке.

Мягкие шины ощущались как большой шаг по сравнению со средними, мне было хорошо на них, но затем машина стала сложной в управлении. Мы постараемся немного подправить машину к завтрашнему дню и сделать шаг вперёд», — приводит слова Хаджара пресс-служба «Ред Булл».