«Будет непросто, придётся оборонять вторую позицию». Расселл — о старте спринта

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от предстоящего выступления в спринте Гран-при Сингапура, который проходит на городской трассе «Марина Бей». Расселл стал вторым в спринт-квалификации, уступив лишь четырёхкратному чемпиону мира из «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Будет очень непросто. Сцепление на стартовой решётке слева и справа здесь совершенно разное. В прошлом году гонщики на стороне поула имели огромное преимущество, поэтому, скорее всего, надо будет оборонять вторую позицию», — сказал Расселл в микст-зоне.

Спринт на ГП Сингапура пройдёт завтра, 10 октября. Начало — в 12:00 мск.