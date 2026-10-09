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«Будет непросто, придётся оборонять вторую позицию». Расселл — о старте спринта

«Будет непросто, придётся оборонять вторую позицию». Расселл — о старте спринта
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от предстоящего выступления в спринте Гран-при Сингапура, который проходит на городской трассе «Марина Бей». Расселл стал вторым в спринт-квалификации, уступив лишь четырёхкратному чемпиону мира из «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:00 МСК
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«Будет очень непросто. Сцепление на стартовой решётке слева и справа здесь совершенно разное. В прошлом году гонщики на стороне поула имели огромное преимущество, поэтому, скорее всего, надо будет оборонять вторую позицию», — сказал Расселл в микст-зоне.

Спринт на ГП Сингапура пройдёт завтра, 10 октября. Начало — в 12:00 мск.

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