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Предварительная стартовая решётка спринта Гран-при Сингапура 2026 года Формулы-1

Предварительная стартовая решётка спринта Гран-при Сингапура Формулы-1
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Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала предварительную стартовую решётку спринта Гран-при Сингапура, который пройдёт завтра, 10 октября, на городской трассе «Марина Бей». Начало — в 12:00 мск.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:00 МСК
Не началось

Формула-1. Гран-при Сингапура. Спринт. Предварительная стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Джордж Расселл («Мерседес»).
3. Шарль Леклер («Феррари»).
4. Оскар Пиастри («Макларен»).
5. Ландо Норрис («Макларен»).
6. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
9. Исак Хаджар («Ред Булл»).
10. Пьер Гасли («Альпин»).
11. Франко Колапинто («Альпин»).
12. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
13. Оливер Берман («Хаас»).
14. Габриэл Бортолето («Ауди»).
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
16. Эстебан Окон («Хаас»).
17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
19. Алекс Албон («Уильямс»).
20. Серхио Перес («Кадиллак»).
21. Валттери Боттас («Кадиллак»).
22. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс»).

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