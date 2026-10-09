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«Немного разочарован». Алонсо — о своём результате в спринт-квалификации ГП Сингапура

«Немного разочарован». Алонсо — о своём результате в спринт-квалификации ГП Сингапура
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», прокомментировал свой результат в квалификации спринта Гран-при Сингапура, который проходит на городской трассе «Марина Бей».

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

«Немного разочарован тем, что финишировал 15-м. Ведь мне кажется, я проехал действительно хороший круг. Я комфортно чувствовал себя за рулём болида, однако нам всё же помешали определённые проблемы, которые с учётом всего одной тренировки решить так и не удалось. Продолжим упорно трудиться, стараясь понять, в чём мы можем прибавить в работе с болидом – и, я надеюсь, сумеем прибавить в скорости в преддверии завтрашнего спринта и основной квалификации», — приводит слова Алонсо AS.

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