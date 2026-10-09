«Немного разочарован». Алонсо — о своём результате в спринт-квалификации ГП Сингапура

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», прокомментировал свой результат в квалификации спринта Гран-при Сингапура, который проходит на городской трассе «Марина Бей».

«Немного разочарован тем, что финишировал 15-м. Ведь мне кажется, я проехал действительно хороший круг. Я комфортно чувствовал себя за рулём болида, однако нам всё же помешали определённые проблемы, которые с учётом всего одной тренировки решить так и не удалось. Продолжим упорно трудиться, стараясь понять, в чём мы можем прибавить в работе с болидом – и, я надеюсь, сумеем прибавить в скорости в преддверии завтрашнего спринта и основной квалификации», — приводит слова Алонсо AS.