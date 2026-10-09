Пиастри прокомментировал четвёртое место в спринт-квалификации ГП Сингапура

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал четвёртое место в спринт-квалификации Гран-при Сингапура и заявил, что испытывал трудности с поведением машины.

«Да, я вполне доволен. Думаю, это примерно тот результат, на который мы могли рассчитывать. В спринтерский уикенд здесь очень сложно выжать из машины всё возможное. Сначала мне было тяжело, но после перехода на «софт» машина стала работать гораздо лучше. Так что я доволен результатом — получилось неплохо. Во втором и третьем поворотах у меня были некоторые проблемы с машиной ещё в тренировке.

Сейчас ситуация немного улучшилась, но в целом ощущения от автомобиля остаются привычными. Чтобы показать хороший результат, приходится буквально выжимать всё до последнего. Когда мы получили дополнительное сцепление благодаря мягким шинам, стало немного легче, но управлять машиной по-прежнему непросто», — приводит слова Пиастри Sky Sports.