«Это как сауна». Макс Ферстаппен высказался о жаре на Гран-при Сингапура

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», после завоевания поула в спринт-квалификации Гран-при Сингапура высказался об условиях на городской трассе «Марина Бей».

«Это как сауна, в которой пытаешься выполнять физические упражнения. Здесь всегда невероятно жарко. В перерывах между заездами стараешься охладиться как можно лучше, потому что кокпит раскаляется до предела. Ноги, тело, голова — всё нагревается… А когда останавливаешься, сидя в машине, происходит сильный перегрев. Так что комфорта здесь ждать не приходится, но именно это, я думаю, делает данную трассу уникальной, и, конечно, в каком-то смысле нам это даже нравится», — приводит слова Ферстаппена нидерландское издание Racingnews365.