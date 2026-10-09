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«Это как сауна». Макс Ферстаппен высказался о жаре на Гран-при Сингапура

«Это как сауна». Макс Ферстаппен высказался о жаре на Гран-при Сингапура
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», после завоевания поула в спринт-квалификации Гран-при Сингапура высказался об условиях на городской трассе «Марина Бей».

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

«Это как сауна, в которой пытаешься выполнять физические упражнения. Здесь всегда невероятно жарко. В перерывах между заездами стараешься охладиться как можно лучше, потому что кокпит раскаляется до предела. Ноги, тело, голова — всё нагревается… А когда останавливаешься, сидя в машине, происходит сильный перегрев. Так что комфорта здесь ждать не приходится, но именно это, я думаю, делает данную трассу уникальной, и, конечно, в каком-то смысле нам это даже нравится», — приводит слова Ферстаппена нидерландское издание Racingnews365.

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